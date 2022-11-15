Российские оккупанты могут бить по Херсону, как только обустроятся на левом берегу Днепра — Жданов

Что угрожает Херсону со стороны врага?

По Херсону российские оккупанты могут наносить удары чем-либо. Артиллерия РФ, к сожалению, может полностью покрыть город Херсон на сегодняшний день.

Об этом сказал военный эксперт Олег Жданов в интервью ТСН.

"Я не исключаю того, что российские войска, когда они более-менее обустроятся на левом берегу, могут развернуть артиллерию", – отметил Жданов.

Он напомнил, что несколько недель назад глава Николаевской ОВА Виталий Ким обнародовал информацию, что РФ готовит позиции артиллерии на левом берегу для ведения огня по тому же Херсону.

"Невозможно сбрасывать со счетов, что Россия начнет обстрелы", – сказал Жданов.

Российские обстрелы могут быть рассказаны вдоль всей реки Днепр до Черного моря.

Напомним, враг пытается затащить украинцев в ловушку, поэтому распространяют фейки о якобы освобождении ВСУ новых территорий Украины. Глава Николаевской ОВО призвал не верить дезинформации.

Сейчас Кинбурнская коса – это единственная не освобожденная от оккупантов территория Николаевской области.

Также известно, что кафиры бегут от ВСУ на 15-20 км вглубь левобережья Херсонщины — Силы обороны юга.

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