Российские оккупанты могут попытаться захватить Изюм: военный эксперт о коварном плане врага

Российские оккупанты могут иметь планы не прорваться в Купянск, а зайти в район Изюма. Там они хотят сформировать ударную группировку, которая будет нависать над флангами ВСУ в Донецкой области.

Об этом в эфире телеканала "Эспресо" сообщил военный эксперт, сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

По его словам, Купянско-Лиманское направление – это центр усилий российских оккупантов, которые сосредоточили там до 120 тысяч личного состава и 1300 единиц бронетехники.

"Для сравнения, на Авдеевском направлении у врага 50 тысяч воинов, примерно аналогичная ситуация на Бахмутском направлении, а Запорожское направление перекрывает до 75 тысяч российских оккупантов. Поэтому, по моему убеждению, основной задачей оккупантов является прорыв не на Купянск, а в район Изюма с целью формирования ударной группировки, которая будет нависать над флангами ВСУ, которые сосредоточены в Донецкой области", – подчеркнул военный эксперт.

По его мнению, россияне хотят захватить стратегические пункты обороны ВСУ в Славянске и Краматорске.

"Те события, которые происходят сейчас на Купянско-Лиманском направлении, нельзя отделять отдельно Купянский и Лиманский. Это свидетельствует о том, что оккупанты поставили своей целью полную оккупацию Донецкой области. По моему мнению, это и является планом зимней кампании армии РФ. Напомню, что ВСУ контролируют 55% территории Донетчины, а вот это и является личным и военно-политическим поражением российского диктатора, который 30 сентября 2022 года подписал указ о включении так называемой ДНР в состав РФ в рамках админграниц Донецкой области. Оккупационная армия не выполнила даже первый этап так называемой СВО", – подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в России депутат призвал оккупантов готовиться к боевым действиям в Карпатах.

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