Российские оккупанты могут увеличить угрозу с Черного моря: эксперт объяснил планы армии РФ

Российские оккупанты до конца года могут увеличить свою угрозу со стороны Черного моря. Армия РФ там строит дополнительный корабль с "Калибрами".

Об этом в рамках единственного телемарафона сообщил эксперт Центра оборонных стратегий, капитан 1-го ранга запаса Андрей Рыженко.

"Это корабль "Циклон" — первый корабль на заводе "Залов", который построен фактически по распаду Советского Союза. Сейчас на нем уже построен один корабль "Каракурт", который будет довольно скоро в составе Черноморского флота работать на Азове. До конца года они построят еще один такой корабль. И тогда эта группировка будет иметь возможность применять 24 ракеты. Это уже серьезная угроза", — пояснил эксперт.

Напомним, что в НАТО разработали планы обороны в случае нападения России.

Читайте также: