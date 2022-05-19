Российские оккупанты на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач — Минобороны США

Российские оккупанты на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач — Минобороны США

Российские оккупанты на Донбассе начали пересматривать свои цели из-за ряда неудач.

В то же время украинские военные оттесняют преступников РФ к границе.

Об этом пишет американский репортер Джек Детча со ссылкой на чиновника из Минобороны США.

"Россия изменила курс на достижение более "скромных" целей на Донбассе. В то же время украинские подразделения по-прежнему оттесняют войска РФ к границе", — подчеркнул представитель Пентагона.

Он также добавил, что глава Кремля Путин пытался перебросить на Донбасс дополнительную живую силу, но это не привело к успеху.

Проблемы у оккупантов, по мнению чиновника из Минобороны, могут быть из-за проблем с логистикой.

Напомним, что враг ведет усиленную воздушную разведку. В Генштабе рассказали, где продолжаются боевые действия в Харьковской области.

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