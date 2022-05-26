Российские оккупанты на Донбассе провоцируют украинских бойцов на большой бой: для чего это нужно

Российские оккупанты на Донбассе провоцируют украинских бойцов на большой бой: для чего это нужно

Российские оккупанты на Донбассе провоцируют украинских бойцов на большой бой. Цель военных преступников РФ – проявление всего вооружения ВСУ.

Об этом в эфире телемарафона сообщил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

"Они хотят генеральное сражение – стенка на стенку и во время этого боя уничтожить максимально все наши войска, всю нашу технику, всех людей и типа, мы победили. Мы не даем им навязать нам это генеральное сражение. Мы маневрируем влево-вправо и это их очень нервничает и они начинают гатить по гражданским, инфраструктуре, обстреливают ракетами, в туалеты попадают. Это у них такая агония. Однако они продолжают попытки навязать это генеральное сражение и наша задача не поддаться этому”, — отметил Иван Ступак.

Также читайте Вражеское наступление и постоянные обстрелы: в Генштабе рассказали о ситуации на Донбассе

Он также добавил, что ситуация на Донбассе сейчас критическая, но контролируемая.

“Надо понимать, что на войне не бывает только хороших новостей. Не стоит ожидать ежедневно новостей об освобождении нового населенного пункта. Будут новости, где мы, к сожалению, отступаем. Это делаем только тогда, когда есть вариант, что наши военные будут уничтожены или взяты в кольцо”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что на Запорожское направление оккупанты пригнали дряхлые танки Т-62, а также заминировали берег Каховского водохранилища.

Читайте также: