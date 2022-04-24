Российские оккупанты на Пасху обстреляли Чугуев: есть раненые

Российские оккупанты на Пасху обстреляли Чугуев: есть раненые

Российские войска 24 апреля обстреляли Чугуев в Харьковской области.

В результате российской атаки на Чугуев, по информации городских властей, есть раненные.

Об этом сообщил начальник полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

По его данным, в результате обстрела три человека получили ранения, среди которых мать с ребенком 12 лет.

"Ребенок, 2010 года рождения, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой бриты. Мать, 1986 года, диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения, открытый пневмоторекс", — написал Тимошко.

Местных жителей призывают оставаться дома.

Напомним, на Пасху оккупанты обстреляли Алексеевку в Харьковской области.

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