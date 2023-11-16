Российские оккупанты на поле боя грабят своих убитых побратимов: снимают одежду и обувь

Российские оккупанты не забирают из поля боя своих убитых военных. Они раздевают их.

Об этом в рамках единого телемарафона рассказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов.

По его словам, оккупантам не предоставляют довольствие, поэтому они используют одежду и обувь своих же убитых.

"Что касается поставки... информация от нашей разведки. Ребята ходят в "серую зону", они рассказывают, они показывают фото... Убитые россияне, которых не забирают, но с них снимают они обувь (это всегда было), снимают даже верхняя одежда. Потому что у них не хватает, пожалуй, уже и одежды. Есть такой факт и это видим не только мы, а другие бригады об этом говорят", — поделился Кирилл Сазонов.

Напомним, что в Луганской области оккупанты укрепляются в ожидании приближения ВСУ.

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