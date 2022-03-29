Российские оккупанты на территории Чернобыльской зоны накопили опасные боеприпасы, которые могут взорваться

ВСУ не могут вести боевые действия на территории Чернобыльской зоны.
Российские оккупанты в Чернобыльской зоне накопили боеприпасы, которые могут взорваться в любой момент и повредить "Укрытие". Проплаченные агенты РФ в разных государствах начали пропагандистскую работу и отрицают этот факт.
Об этом 29 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждения "Укрытие" и радиационного заражения территории, где проживают сотни миллионов европейцев", — отмечают в Генштабе.
Вместе с тем, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию, ведь ВСУ не могут вести боевых действий на территории Чернобыльской зоны.
"Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время", — отметили в Генштабе.
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