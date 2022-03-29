Российские оккупанты на территории Чернобыльской зоны накопили опасные боеприпасы, которые могут взорваться

Российские оккупанты на территории Чернобыльской зоны накопили опасные боеприпасы, которые могут взорваться

ВСУ не могут вести боевые действия на территории Чернобыльской зоны.

Российские оккупанты в Чернобыльской зоне накопили боеприпасы, которые могут взорваться в любой момент и повредить "Укрытие". Проплаченные агенты РФ в разных государствах начали пропагандистскую работу и отрицают этот факт.

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Об этом 29 марта говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Российская федерация и ее многочисленная агентура в международных организациях отрицает факты транспортировки и накопления российскими войсками большого количества боеприпасов в непосредственной близости к объекту "Укрытие" Чернобыльской АЭС. Деятельность российских оккупационных войск в любой момент может привести к детонации боеприпасов, повреждения "Укрытие" и радиационного заражения территории, где проживают сотни миллионов европейцев", — отмечают в Генштабе.

Вместе с тем, РФ и ее агенты влияния распространяют дезинформацию, ведь ВСУ не могут вести боевых действий на территории Чернобыльской зоны.

"Риск детонации российских боеприпасов высок и без ведения боевых действий, в связи с пренебрежением оккупантами мерами безопасности, а также массовым использованием старых и некондиционных боеприпасов. Такие инциденты случаются на российских складах и арсеналах регулярно и в мирное время", — отметили в Генштабе.

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