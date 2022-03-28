Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты на юге раздают рубли, чтобы организовать псевдореферендумы — Подоляк

Дата публикации
Просмотры
1555
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты на юге раздают рубли, чтобы организовать псевдореферендумы — Подоляк

Pexels

Украина выплачивает пенсии и зарплаты своим гражданам везде.

Российские оккупанты в южных регионах Украины начали раздавать украинцам на оккупированных территориях рубли, чтобы потом провести там псевдореферендумы.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В южных регионах Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных — попытка организации фиктивных "референдумов". Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", — говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, "Укргазбанк" предлагает 100 тысяч рублей наличными российским оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.

Читайте также:

Музыкальное сопротивление: кавер на Гимн Украины от Виктории Ягич

Музыкальное сопротивление: кавер на Гимн Украины от Виктории Ягич
Следующая публикация