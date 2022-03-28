Российские оккупанты на юге раздают рубли, чтобы организовать псевдореферендумы — Подоляк

Российские оккупанты на юге раздают рубли, чтобы организовать псевдореферендумы — Подоляк

Украина выплачивает пенсии и зарплаты своим гражданам везде.

Российские оккупанты в южных регионах Украины начали раздавать украинцам на оккупированных территориях рубли, чтобы потом провести там псевдореферендумы.

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Об этом сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"В южных регионах Украины российские оккупанты собирают паспортные данные украинских граждан, раздавая им небольшие суммы в валюте РФ. Одна из причин сбора данных — попытка организации фиктивных "референдумов". Технология бессмысленна. Украина выплачивает пенсии и зарплаты гражданам везде", — говорится в сообщении Подоляка.

Напомним, "Укргазбанк" предлагает 100 тысяч рублей наличными российским оккупантам, которые будут сдаваться в плен ВСУ вместе с техникой и оружием.

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