Российские оккупанты на юге Украины зажаты: им предлагают сложить оружие или бежать

Российские оккупанты на юге Украины зажаты между Силами обороны и правым берегом.

Российским захватчикам предлагают сложить оружие и перейти под эгиду международного права или убегать.

Об этом 19 сентября в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Огневой контроль, который мы держим над переправами и транспортными артериями через Днепр, заставляет их понять, что они зажаты между силами обороны и правым берегом — подразделения, находящиеся в этой части Херсона. Поэтому им предложен выход в виде перехода под эгиду международного гуманитарного права или возвращаться домой, но надо понять как", – объяснила Гуменюк.

Она добавила, что командиры российских оккупантов пытаются сдаться в плен и сложить оружие, однако такие заявки тщательно проверяют, поскольку захватчики могут прибегнуть к провокациям. Гуменюк подчеркнула, что россияне деморализованы и не видят для себя перспектив на правом берегу Днепра.

Напомним, Россия выпустила ракету "Искандер" по Южноукраинской АЭС.

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