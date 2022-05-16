Российские оккупанты на Запорожской АЭС строят укрепления и роют окопы — "Энергоатом" (фото)

Российские военные, захватившие Запорожскую АЭС, запретили сотрудникам станции приходить на работу с мобильными телефонами.

Во временно оккупированном Энергодаре вдоль всего периметра Запорожской АЭС российские военные вырыли окопы, разместили мешки с песком, бетонные блоки и другие инженерные заграждения.

Об этом вечером 15 мая сообщили в государственном концерне "Энергоатом".

В сообщении уточнили, что такими укреплениями оккупанты "стыдливо прикрыли" результаты своего обстрела здания учебно-тренировочного центра атомной станции.

Фото: Пресс-служба компании "Энергоатом"

Российские военные также продолжают оказывать давление на сотрудников станции, запретив им приходить на работу с мобильными телефонами.

В сообщении отметили, что количество оккупантов в самом городе несколько уменьшилось.

“Американская военная техника уже активно сжигает рашистскую нечисть с планеты Земля. Уверены, что такая судьба скоро догонит орков и их приспешников, которые засели в Энергодаре”, — выразили надежду в "Энергоатоме".

Напомним, что Запорожская АЭС, крупнейшая атомная электростанция в Европе, была захвачена российскими оккупантами 4 марта. Постройки ЗАЭС были повреждены российскими обстрелами в нескольких местах, а работники станции оказались в плену.

В конце апреля АЭС полностью возобновила работу, хотя российские власти пытаются получить полный контроль над станцией, привлекая специалистов из РФ.

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