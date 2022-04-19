Российские оккупанты начали наступление под Пологами в Запорожской области — глава ОВА

В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами – там идет наступление русских войск.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОВА.

"В Запорожской области обострилась ситуация под Пологами. Там идет массированное наступление оккупантов", — заявил он и подчеркнул, что по его данным, на оккупированных территориях области наблюдаются большие проблемы с медикаментами, продуктами и наличными деньгами.

Стоит отметить, что ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович говорил, что вторая фаза наступления России уже началась, однако она не будет иметь успеха, поскольку сил, которые накопили оккупанты недостаточно.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 55-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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