Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты — Генштаб

Часть оккупантов хочет сдаться в плен.
Среди российских оккупантов распространяется паника, что из-за санкций им не выплатят обещанные зарплаты.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
"Несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают. Среди военнослужащих ходят слухи о невозможности Министерства обороны РФ выплачивать денежное содержание из-за действия санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", — говорится в сообщении.
Также в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.
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