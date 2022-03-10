Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты — Генштаб

Российские оккупанты начали паниковать, что из-за санкций им не выплатят зарплаты — Генштаб

Часть оккупантов хочет сдаться в плен.

Среди российских оккупантов распространяется паника, что из-за санкций им не выплатят обещанные зарплаты.

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Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Несмотря на то, что находящийся на территории Украины личный состав вооруженных сил РФ изолирован от объективной информации, сведения о реальном позорном для России положении вещей к ним все же поступают. Среди военнослужащих ходят слухи о невозможности Министерства обороны РФ выплачивать денежное содержание из-за действия санкций, что в свою очередь деморализует личный состав оккупационных подразделений", — говорится в сообщении.

Также в районе населенного пункта Шестовица Черниговской области оккупанты ищут способ сдаться в плен.

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