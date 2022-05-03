Российские оккупанты начали штурм "Азовстали": в результате авиаудара там погибли две гражданские женщины

В результате ночного авиаудара России по заводу "Азовсталь" в Мариуполе погибли две гражданские женщины.
С утра 3 мая оккупанты снова пытаются штурмовать меткомбинат с привлечением бронетанковой техники.
Об этом сообщил командир 12-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Денис Шлега в эфире информационного телемарафона.
"В настоящее время обстановка на "Азовстали" очень усложнилась, всю ночь по заводу била ствольная артиллерия корабельная артиллерия и самолеты. Должен сообщить печальную новость - во время массированного авиаудара в одном из бункеров погибли 2 гражданские женщины. С утра противник пытается штурмовать завод "Азовсталь" с привлечением бронетанковой техники. Наши воины мужественно отражают все атаки", — сказал он.
Шлега подчеркнул, что на заводе находится около 500 раненых, без надлежащего питания и надлежащей медицинской помощи. По его словам, на "Азовстали" также приблизительно 200 гражданских, из них 20 детей.
О гибели женщин на заводе в Мариуполе также сообщил и полк "Азов", защищающий город. "После вчерашних массированных авиабомбардировок территории завода "Азовсталь" российскими оккупантами стало известно о гибели двух гражданских женщин. Призываем к срочному введению режима прекращения огня и продлению эвакуации граждан на безопасные территории, контролируемые Украиной", — отметили в "Азове" и опубликовали соответствующие фото видео.
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Следует отметить, что 1 мая началась эвакуация гражданских лиц с мариупольского завода "Азовсталь". В тот же день президент Владимир Зеленский сообщил, что около 100 человек выехали в Запорожье.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 69-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.
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