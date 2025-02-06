Российские оккупанты накапливают силы на четырех направлениях фронта: спикер Нацгвардии рассказал детали

На Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском направлениях противник постоянно восполняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты.

Российские оккупнаты накапливают силы на четырех направлениях фронта.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявил спикер Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

Представитель Нацгвардии отметил, что существенных изменений по линии фронта при этом не фиксируется.

"На тех участках, где ведутся активные боевые действия — Торецком, Покровском, Лиманском и Купянском — противник постоянно пополняет потери, поскольку есть большое количество уничтоженной пехоты. А что касается тенденции последних месяцев по Купянскому и Лиманском направлениям, то здесь имели место большие штурмы с большим количеством бронетехники, в которых РФ привлекала более 20 единиц, то здесь есть пополнение танков и артиллерии", — отметил он.

Напомним, ранее ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман заявил, что россияне готовятся к предстоящим длительным наступательным действиям весной. "Армия Путина снизила темп наступления, но это не повод для оптимизма", – отметил Гетьман.

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