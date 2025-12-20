Российские оккупанты накапливаются в Серебрянском лесу: какова цель врага

Армия РФ / © Associated Press

Ситуация в зоне ответственности 81-й отдельной аэромобильной бригады (7-й корпус ИИ ДШВ) на Северском направлении остается напряженной. Украинские десантники продолжают удерживать позиции в районе населенного пункта Серебрянка, несмотря на сложную обстановку и усложненную логистику.

Об этом сообщает «7 корпус ДШУ».

«Противник использует Серебрянский лес в качестве плацдарма для накопления живой силы, установления передовых позиций пилотов ударных дронов, а также дальнейших штурмовых действий в направлении Серебрянки и Дроновки. В последние дни противник усилил давление на Дроновку. Десантники 81 оаэмбра уничтожают россиян при попытках инфильтрироваться в этот населенный пункт», — сообщили в корпусе.

По свидетельству военных, враг действует преимущественно малыми группами в режиме 24/7. Для скрытого передвижения оккупанты используют: маскировочные костюмы «кикимора», антитепловизионные плащи, тактику инфильтрации (просачивания) в слабые места обороны. В частности, за последние дни усилилось давление на Дроновку. Десантники 81-й оаэмбр обнаруживают и уничтожают вражеские группы еще на происке, не давая им закрепиться в пределах населенного пункта.

Военные сообщают, что кроме штурмов на суше, противник активизировался вдоль реки Северский Донец. Враг пытается форсировать водное препятствие на отдельных участках. Стратегическая цель россиян — инфильтрация в район Закотного и захват властвующих высот, имеющих критическое значение для контроля над сектором обороны.

«Да, только в ноябре десантники 81 оаэмбр ликвидировали 140 оккупантов, еще 105 ранены, а троих россиян взяли в плен. Также десантники уничтожили и повредили 34 единиц техники противника. Среди них — танки, боевые машины пехоты, новейшие багги „Улан“ и реактивные системы запового огня», — отметили военные.

Пока украинские защитники полностью контролируют перемещение врага и срывают планы оккупантов по закреплению на стратегических высотах.

Сіверський напрямок: обстановка в зоні відповідальності 81 оаембр 7 корпусу ШР ДШВ. Відео: 7 корпус ДШВ. / © соцмережі

Напомним, ситуация на Гуляйпольском направлении стремительно обострилась. Кроме давления врага, оборона города оказалась под угрозой из-за внутренних проблем в 102-й отдельной бригаде территориальной обороны.

Ранее сообщалось, что в районе Лимана РФ сосредоточила основной ударный кулак. Силы обороны делают все, чтобы враг не мог захватить город.