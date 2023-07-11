Российские оккупанты накрывают огнем жилые кварталы Херсона: есть раненые

Российские оккупанты днем 11 июля обстреляли жилые кварталы Херсона. Уже известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов.

Об этом на странице в соцсети написала Херсонская ОВА.

"Российские террористы кроют огнем жилые кварталы Херсона. На данный момент известно о попадании в гуманитарный штаб и не менее пяти жилых домов. В местах обстрелов произошли пожары. На местах работают спасатели и медики. Предварительно, два человека получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Обстрелы города продолжаются. Не выходите на улицу", — подчеркнули в ОВА.

Напомним, что россияне готовят массированный обстрел железнодорожного вокзала в Херсоне.

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