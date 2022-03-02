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Российские оккупанты нанесли авиаудар по блокпосту на Житомирщине, есть погибшие и раненые

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Авиаудар был нанесен при въезде в Коростень.

В Коростене Житомирской области российские захватчики совершили воздушную атаку по блокпосту. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил Коростенский городской совет.

Авиаудар был нанесен при въезде в Коростень. Предварительно, четыре человека погибли, пятеро — ранены.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
  • Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
  • вертолетов – 29 ед;
  • танков – 198;
  • ББМ – 846;
  • артиллерийских систем – 77;
  • средства ПВО – 7;
  • РСЗО – 24;
  • цистерн из ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
  • катера – 2 единицы;
  • автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

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