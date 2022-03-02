Российские оккупанты нанесли авиаудар по блокпосту на Житомирщине, есть погибшие и раненые

Российские оккупанты нанесли авиаудар по блокпосту на Житомирщине, есть погибшие и раненые

Авиаудар был нанесен при въезде в Коростень.

В Коростене Житомирской области российские захватчики совершили воздушную атаку по блокпосту. По предварительной информации, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил Коростенский городской совет.

Авиаудар был нанесен при въезде в Коростень. Предварительно, четыре человека погибли, пятеро — ранены.