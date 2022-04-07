Российские оккупанты нанесли авиаудар по железнодорожному путепроводу

К счастью, в результате аувиаудара никто не пострадал.
Российские оккупанты нанесли аувиаудар по железнодорожному путепроводу, который расположен на востоке Украины.
Об этом сообщил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в Telegram.
По его словам, это был единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман.
В настоящее время во временно заблокированных оккупантами городах Славянск и Краматорск остались три эвакуационных поезда.
Также Камышин сообщил, что в результате обстрелов, к счастью, никто не пострадал.
"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Мы делали, делаем и будем делать свою работу четко и надежно. До последнего", — отметил Камышин.
Напомним, 6 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию, которая расположена на востоке Украины. Они выпустили три ракеты.
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