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Российские оккупанты нанесли авиаудары по жилым домам и заводу в Николаевской области

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Российские оккупанты нанесли авиаудары по жилым домам и заводу в Николаевской области

Обстоятельства обстрела устанавливаются.

13 марта 2022 года утром российские военнослужащие совершили авиаудары по заводу в Николаеве и жилым домам в городе Баштанка Николаевской области.

Об этом сообщили в Офисе Генеральной прокуратуры.

В результате авиаударов почти разрушено здание одного из цехов завода. В результате возник пожар, ликвидированный сотрудниками ГСЧС. Предварительно жертв и пострадавших нет.

В городе Баштанка разрушены несколько жилых домов. Количество потерпевших устанавливается.

При процессуальном руководстве органов Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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