Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кировоградской области

Военные РФ продолжают обстреливать украинские города и поселки.

Сегодня, 3 мая, враг нанес ракетные удары по Долинской общине Кировоградской области.

Об этом сообщил глава общины Евгений Звездовский в Facebook. До этого в Кировоградской области была объявлена воздушная тревога.

"У нас прилет ракеты на территории общины!" – говорится в сообщении.

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Евгений Звездовский просит граждан не публиковать никаких фотографий, на которых видны последствия вражеских обстрелов, и не паниковать.

Отметим, сегодня, 3 мая, также во Львове раздались взрывы. По словам местных жителей, взрывов было несколько. До этого во Львовской области была объявлена воздушная тревога.

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