Российские оккупанты нанесли ракетные удары по военному объекту Ровенщины

Удары прилетели во время одной из воздушных тревог.

Вечером 22 марта Россия нанесла три ракетных удара по военной инфраструктуре в Ровенской области.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.

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Также, по его словам, за сутки был сбит вражеский беспилотник и одна ракета.

"С начала суток 5 раз звучала воздушная тревога. За день наши Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одного из вечерних сигналов враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Ущерб устанавливается", — сказал чиновник.

Больше деталей не сообщил. Есть ли пострадавшие – неизвестно.

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