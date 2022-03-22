Российские оккупанты нанесли ракетные удары по военному объекту Ровенщины

Удары прилетели во время одной из воздушных тревог.
Вечером 22 марта Россия нанесла три ракетных удара по военной инфраструктуре в Ровенской области.
Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль.
Также, по его словам, за сутки был сбит вражеский беспилотник и одна ракета.
"С начала суток 5 раз звучала воздушная тревога. За день наши Вооруженные силы сбили один беспилотник и одну ракету. Во время одного из вечерних сигналов враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия. Ущерб устанавливается", — сказал чиновник.
Больше деталей не сообщил. Есть ли пострадавшие – неизвестно.
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