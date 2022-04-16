Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии

Информации о пострадавших от обстрела нет.

Вечером 15 апреля в результате ракетного удара российских оккупантов была повреждена инфраструктура аэродрома в городе Александрии Кировоградской области.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Сергей Кузьменко.

"Продолжаются аварийно-спасательные работы", — сообщил глава города.

Информации о пострадавших от обстрела пока нет.

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Ранее британская разведка сообщала, что российские войска сосредоточились на обстрелах Донбасса, в частности, Мариуполя, а также в направлении Николаева. Кроме того, оккупанты усиливают воздушную активность на юге и востоке Украины.

Напомним, 12 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду. Мэр города сообщил, что российская ракета повредила инфраструктуру аэродрома.

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