Российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэродрому в Александрии

Информации о пострадавших от обстрела нет.
Вечером 15 апреля в результате ракетного удара российских оккупантов была повреждена инфраструктура аэродрома в городе Александрии Кировоградской области.
Об этом сообщил на своей Facebook-странице городской голова Сергей Кузьменко.
"Продолжаются аварийно-спасательные работы", — сообщил глава города.
Информации о пострадавших от обстрела пока нет.
Ранее британская разведка сообщала, что российские войска сосредоточились на обстрелах Донбасса, в частности, Мариуполя, а также в направлении Николаева. Кроме того, оккупанты усиливают воздушную активность на юге и востоке Украины.
Напомним, 12 апреля российские оккупанты нанесли ракетные удары по Миргороду. Мэр города сообщил, что российская ракета повредила инфраструктуру аэродрома.
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