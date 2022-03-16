Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Бердичеву: пострадали мирные люди (фото)

На месте авиаудара работает полиция.
Российская Федерация на рассвете 16 сентября нанесла ракетный удар по городу Бердичеву Житомирской области. В результате циничной атаки оккупантов два человека получили травмы, повреждены здания.
Об этом сообщает МВД Украины.
Авиаудар в Бердичеве прошел сегодня, на рассвете 16 марта. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий.
Полицейские Бердичевского райотдела работают на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.
Напомним, военный эксперт объяснил, когда Украина может уйти в контрнаступление.
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