Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Бердичеву: пострадали мирные люди (фото)

На месте авиаудара работает полиция.

Российская Федерация на рассвете 16 сентября нанесла ракетный удар по городу Бердичеву Житомирской области. В результате циничной атаки оккупантов два человека получили травмы, повреждены здания.

Об этом сообщает МВД Украины.

Авиаудар в Бердичеве прошел сегодня, на рассвете 16 марта. Сейчас в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий.

Полицейские Бердичевского райотдела работают на месте происшествия, фиксируя обстоятельства и последствия ракетного удара.

Напомним, военный эксперт объяснил, когда Украина может уйти в контрнаступление.

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