Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Дата публикации
Просмотры
4188
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Оккупанты 16 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Сработало ПВО.

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Под огнем – Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Схід".

Как стало известно, взрыв в пригороде произошел около 13:34. Всего было слышно три взрыва, пишут в соцсетях горожане.

Позже оказалось, что отработало ПВО.

“Днепр. Работает ПВО. Соблюдаем меры безопасности”, — рассказали в воздушном командовании "Схід".

Напомним, что в Херсонской области оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом.

Читайте также:

Лучшие из ловли карпов! Корреспондент Саша Ковалев познакомил с чемпионкой мира Евгенией Офат

Лучшие из ловли карпов! Корреспондент Саша Ковалев познакомил с чемпионкой мира Евгенией Офат

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация