Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Под огнем – Днепр.

Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Схід".

Как стало известно, взрыв в пригороде произошел около 13:34. Всего было слышно три взрыва, пишут в соцсетях горожане.

Позже оказалось, что отработало ПВО.

“Днепр. Работает ПВО. Соблюдаем меры безопасности”, — рассказали в воздушном командовании "Схід".

Напомним, что в Херсонской области оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом.

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