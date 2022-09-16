Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру

Оккупанты 16 сентября нанесли ракетный удар по Днепру. Сработало ПВО.
Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Днепропетровщине. Под огнем – Днепр.
Об этом сообщили в пресс-службе воздушного командования "Схід".
Как стало известно, взрыв в пригороде произошел около 13:34. Всего было слышно три взрыва, пишут в соцсетях горожане.
Позже оказалось, что отработало ПВО.
“Днепр. Работает ПВО. Соблюдаем меры безопасности”, — рассказали в воздушном командовании "Схід".
Напомним, что в Херсонской области оккупанты повесили мужчину в собственном дворе, а другого пытали горячим утюгом.
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