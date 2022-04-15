Российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Новой почте" в Николаеве (фото)

В результате атаки пострадали трое мирных жителей.
Российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено, о чем свидетельствуют фото.
Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаем снаряды? Запугивание?" – говорится в сообщении.
"Сожгли отделение "Новой почты" и стог сена. В настоящее время трое гражданских ранены", — добавил Ким.
Напомним, ранее 15 апреля стало известно, что оккупанты обстреляли жилой район Николаева и ранили мирных жителей.
Читайте также: