Российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Новой почте" в Николаеве (фото)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по "Новой почте" в Николаеве (фото)

В результате атаки пострадали трое мирных жителей.

Российские войска 15 апреля нанесли ракетный удар по отделению "Новой почты" в Николаеве. В результате атаки здание полностью разрушено, о чем свидетельствуют фото.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Объясните мне, зачем стрелять дорогой ракетой в гражданское отделение "Новой почты"? Они думают, мы там прячем военных? Мы "Новой почтой" передаем снаряды? Запугивание?" – говорится в сообщении.

"Сожгли отделение "Новой почты" и стог сена. В настоящее время трое гражданских ранены", — добавил Ким.

Напомним, ранее 15 апреля стало известно, что оккупанты обстреляли жилой район Николаева и ранили мирных жителей.

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