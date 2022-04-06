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Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной станции

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Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной станции

Фото: Telegram-канал председателя правления АО "Укрзалізниця" Александра Камышина

В результате обстрелов есть пострадавшие.

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию, которая расположена на Востоке Украины. Они выпустили три ракеты.

Об этом сообщил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в Telegram.

По его словам, оккупанты повредили здание железнодорожного вокзала, мост, пути, локомотивы и вагоны, как пассажирские, так и грузовые.

Также Камышин сообщил, что в результате обстрелов есть пострадавшие.

"Отстроим. Не простим", – отметил председатель правления Украинской железной дороги.

Напомним, АО "Укрзалізниця" назначает на 6 апреля дополнительный поезд из Покровска, Донецкой области, в Черновцы.

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