Российские оккупанты нанесли три ракетных удара по железнодорожной станции

В результате обстрелов есть пострадавшие.
Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию, которая расположена на Востоке Украины. Они выпустили три ракеты.
Об этом сообщил глава правления Украинской железной дороги Александр Камышин в Telegram.
По его словам, оккупанты повредили здание железнодорожного вокзала, мост, пути, локомотивы и вагоны, как пассажирские, так и грузовые.
Также Камышин сообщил, что в результате обстрелов есть пострадавшие.
"Отстроим. Не простим", – отметил председатель правления Украинской железной дороги.
Напомним, АО "Укрзалізниця" назначает на 6 апреля дополнительный поезд из Покровска, Донецкой области, в Черновцы.
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