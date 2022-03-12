Российские оккупанты нанесли удар по детской площадке в Николаеве (видео)

Армия РФ продолжает обстреливать жилые дома в городе.
Российские военные при обстреле Николаева 12 марта попали в детскую площадку.
Соответствующее видео было опубликовано в "Энергоатоме".
"Один из районов Николаева, утро. Обстрел жилых домов. Обратите внимание – один из снарядов попал в детскую площадку", – говорится в сообщении.
Напомним, российские военные два дня подряд сильно обстреливают Николаев. В частности, вечером 11 марта и около 06:00 12 марта. Враг бил из реактивных систем залпового огня. Двое мирных людей получили ранения.
Повреждены жилые дома, больницы, магазины, котельная и другие объекты. Всю ночь жители города прятались в укрытиях и подвалах.
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