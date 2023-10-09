Российские оккупанты нанесли удар по Херсону: есть раненые женщины

Пока информацию по пострадавшим уточняют.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате чего ранения получили по меньшей мере три женщины.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"Российская армия обстреливает Херсон. По состоянию на данный момент известно о трех раненых женщинах. Информация уточняется. Оставайтесь в безопасных местах", — подчеркнул Александр Прокудин.

Напомним, что российские оккупанты попали по церкви в Херсоне во время обстрела 8 октября.

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