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Российские оккупанты нанесли удар по Никополю, есть раненая

Российские оккупанты нанесли удар по Никополю, есть раненая

Женщина получила ранения после обстрела/ГСЧС Украины

В результате обстрела Никополя пострадали гражданские объекты, одна женщина была доставлена в больницу с ранениями.

Утром 14 декабря российские войска нанесли очередной удар по Никополю, повредив гражданскую инфраструктуру, пострадавшую.

Об этом сообщило главное управление ГСЧС в Днепропетровской области.

В результате обстрела пострадали жилые дома и транспортные средства. Одна женщина, 1970 года рождения, получила ранения. Она была оперативно оказана медицинская помощь и доставлена в больницу.

Для ликвидации последствий атаки на место происшествия выехали 4 спасателя и одна единица техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, 13 декабря, во время массированной атаки на Ивано-Франковскую область , российская ракета попала в дом одного из населенных пунктов Бурштынской общины.

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