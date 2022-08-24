Российские оккупанты нанесли удар по объектам инфраструктуры в Запорожье

Во время воздушной тревоги на ночь 24 августа в двух районах города Запорожья раздались взрывы.

Глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух подтвердил удар по Запорожью, нанесенный россиянами во время объявленной воздушной тревоги.

Об этом он написал на ночь 24 августа своем Telegram-канале.

“Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковского района”, — уточнил он в сообщении.

По словам Старуха, пока нет достоверной информации о пострадавших.

Ранее очевидцы в соцсетях сообщали о взрывах в городе.

В ночь на 18 августа оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожье из Васильевского района. В результате обстрела города погиб один человек, еще трое пострадали.

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