Российские оккупанты нанесли удары по Запорожью и окрестностям: над городом видны клубы дыма

Во время объявленной воздушной тревоги жители Запорожья слышали не менее 5 взрывов, информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

Утром 2 октября во время объявленной воздушной тревоги российские оккупанты атаковали Запорожье и ближайшие окрестности.

Об этом сообщили в Запорожской ОВО.

Информацию о пострадавших и разрушении пока уточняют.

В некоторых районах города виден дым после взрывов.

Ранее местные жители сообщали в соцсетях о по меньшей мере 5 взрывах, которые были слышны в Запорожье.

Напомним, в ночь на 2 октября российская армия с использованием дронов-камикадзе нанесла удар по городу Кривой Рог.

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