Российские оккупанты нарастили присутствие в воздушном пространстве Украины, но украинские военные уничтожают авиацию РФ

Авиацией Воздушных Сил совершены десятки вылетов.
21 марта 2022 года российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.
Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.
Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.
Авиацией Воздушных Сил совершены десятки вылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники россиян.
"Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сегодня уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется). ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников", — говорится в сообщении.
В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:
- 1 самолет;
- 2 вертолета;
- 6 БпЛА ОТР;
- крылатые ракеты.
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