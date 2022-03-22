Российские оккупанты нарастили присутствие в воздушном пространстве Украины, но украинские военные уничтожают авиацию РФ

Российские оккупанты нарастили присутствие в воздушном пространстве Украины, но украинские военные уничтожают авиацию РФ

Авиацией Воздушных Сил совершены десятки вылетов.

21 марта 2022 года российские оккупанты нарастили свое авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

Об этом говорится в сообщении Командования Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

Кроме применения многих беспилотных летательных аппаратов, противник использует бомбардировочную, штурмовую и истребительную авиацию, крылатые и баллистические ракеты в разных направлениях.

Авиацией Воздушных Сил совершены десятки вылетов с воздушными боями, перехватами и ударами по колоннам и скоплению техники россиян.

"Противовоздушной обороной Воздушных Сил ВС Украины сегодня уничтожены четыре БПЛА, два вертолета и несколько крылатых ракет (уточняется). ПВО Сухопутных войск информирует о поражении одного самолета оккупантов и двух беспилотников", — говорится в сообщении.

В целом 21 марта противовоздушной обороной государства уничтожено:

1 самолет;

2 вертолета;

6 БпЛА ОТР;

крылатые ракеты.

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