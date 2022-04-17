Российские оккупанты не будут откладывать наступление на Донбассе — Буданов

Российские оккупанты не будут откладывать наступление на Донбассе — Буданов

Россияне готовятся к решающей для них битве и стремятся одержать хоть какие-то тактические "победы" к Пасхе.

Российские вооруженные силы не будут откладывать полномасштабное наступление на Донбассе и стремятся одержать хоть какие-то тактические победы к Пасхе, 24 апреля.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, российские оккупанты сейчас спешат, чтобы продемонстрировать какие-то тактические достижения в своей "операции".

“Они очень сильно спешат, потому что они очень ограничены во времени. Они хотят успеть получить хоть какое-то тактическое преимущество и тактические достижения, которые смогут показать как в какой-то мере выигрыш России в этой операции. Они спешат к Пасхе", — отметил руководитель военной разведки.

Однако Буданов заверил, что такие поспешные действия оккупантов ничего не изменят в общем ходе войны.

“Возможны определенные тактические победы, но это временно. У нас много мест, где некоторые населенные пункты (поселки) переходят из рук в руки по 2-3 раза в сутки”, — подчеркнул он.

Напомним, ВСУ сдерживают военные подразделения оккупантов, поэтому России не удается начать наступление на Донбассе.

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