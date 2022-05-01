Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области: глава ОВА рассказал, как прошли сутки

Российские оккупанты не прекращают обстрелы Харькова и области: глава ОВА рассказал, как прошли сутки

За последние сутки российские оккупанты трижды обстреляли Харьков, в результате чего пострадали три района.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram-канале.

"За сутки россияне нанесли по Харькову 3 обстрела из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Пострадали Салтовка, Пятихатки, район аэропорта. Спасатели Харьковщины ликвидировали 15 пожаров, возникших из-за обстрелов: Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Харьковском районе, – отметил он.

Глава области добавил, что за сутки один человек пострадал в Балаклейском районе.

Кроме того, по словам Синегубова, враг снизил интенсивность обстрелов, это заслуга ВСУ, которые освобождают населенные пункты Харьковской области от оккупации. В том числе и те, откуда россияне обстреливали жилые кварталы Харькова, заметил глава ОВА и подчеркнул, что несколько часов назад оккупанты снова обстреляли населенные пункты Дергачевской громады, есть 1 пострадавший.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 67-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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