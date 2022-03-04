Российские оккупанты не пускают гуманитарную помощь в Херсон

Об этом сообщил мэр города.

Мэр города Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью. Об этон он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и НАШИ машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, "внизу", все это пока не работает", - сказал мэр города.

Также он предположил, что таким образом оккупанты пытаются создать картинку для средств массовой пропаганды.

"Зато, судя по всему, "добрые освободители" готовятся привезти в Херсон свое "спасение". Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас будут спасать, чтобы вы все на камеру поблагодарили "благодетелей". Мобильную связь заглушили. Местный ТВ-центр захвачен. Даю слово: делаю, что могу. Но не знаю, как долго это ещё будет получаться. Прошу: думайте, оставайтесь людьми, помогайте друг другу", - добавил он.