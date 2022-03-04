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Российские оккупанты не пускают гуманитарную помощь в Херсон

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Об этом сообщил мэр города.

Мэр города Херсона Игорь Колыхаев заявил, что российские войска не пропускают в город фуры с гуманитарной помощью. Об этон он сообщил на своей странице в Facebook.

"Прямо сейчас в город могли бы зайти фуры с продуктами и гуманитарной помощью от друзей нашего города. Но Херсон находится в кольце и НАШИ машины не пропускают. Несмотря на вчерашние договорённости на высшем уровне, на практике, "внизу", все это пока не работает", - сказал мэр города. 

Также он предположил, что таким образом оккупанты пытаются создать картинку для средств массовой пропаганды.

"Зато, судя по всему, "добрые освободители" готовятся привезти в Херсон свое "спасение". Сначала довели ситуацию до критической, а потом героически нас будут спасать, чтобы вы все на камеру поблагодарили "благодетелей". Мобильную связь заглушили. Местный ТВ-центр захвачен. Даю слово: делаю, что могу. Но не знаю, как долго это ещё будет получаться. Прошу: думайте, оставайтесь людьми, помогайте друг другу", - добавил он.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 3 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – около 9000 человек,
  • танков ‒ 217,
  • боевых бронированных машин – 900,
  • артиллерийских систем – 90,
  • РСЗО - 42,
  • средства ПВО – 11,
  • самолетов – 30 ед (информация уточняется),
  • вертолетов – 31 (информация уточняется),
  • автомобильной техники - 374,
  • легкие скоростные катера - 2,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

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