Российские оккупанты не пустили гуманитарный груз на Херсонщину — люди остались без детского питания и инсулина

Российские оккупанты не пустили гуманитарный груз на Херсонщину — люди остались без детского питания и инсулина

Грузовики с гуманитарной помощью развернули на полпути и отправили обратно.

Российские оккупанты снова не пропустили на Херсонщину грузовики с гуманитарным грузом и не позволили разгрузить необходимую гуманитарную помощь.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

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По его словам, сегодня, 19 марта, в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области выехали 14 фур с продуктами питания и медикаментами.

"Там было самое необходимое — средства гигиены для детей и взрослых, консервация, мясо, полуфабрикаты, детское питание и т.д. Также грузовики везли в область немало медикаментов, в частности, инсулин, в котором сейчас остро нуждаются многие жители Херсонщины", — рассказывает Лагута.

Весь гуманитарный груз должны были распределить между жителями Херсонщины, которые в этом больше нуждаются.

Однако российские оккупанты не дали доехать грузовикам до места назначения — грузовики с гуманитарной помощью развернули на полпути и отправили обратно на Днепропетровщину.

Напомним, сегодня, 19 марта, несмотря на обстрелы российских диверсантов, из Луганской области удалось эвакуировать 700 мирных жителей.

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