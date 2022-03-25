Российские оккупанты несут потери на Запорожье: уничтожены 15 захватчиков,11 – ранены

Теряет русская армия и технику.

В течение минувших суток, 24 марта, в Запорожской области было уничтожено 15 оккупантов, а 11 ранено.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Кроме того, украинские военные захватили четыре бронетранспортера, один танк, повредили один самолет, уничтожили пять единиц автомобильной техники, две боевые машины, один танк и один бронетранспортер.

Ожесточенные бои идут в населенных пунктах Каменское, Орехов, Гуляйполе. В Гуляйпольском районе полностью оккупированными остаются населенные пункты Любимовка и Новозлатополь.

“С радиоперехвата стало известно, что оккупанты несут потери, а Гуляйполе называют “Злым городом”. Я думаю, что они еще не осознали, что у нас вся Украина сейчас очень и очень злая”, — подчеркнул он.

Как сообщалось, бойцы одного из подразделений территориальной обороны провели наступательную операцию и освободили село Малиновка в Пологовском районе. Сейчас идет "зачистка" села от диверсантов и остатков оккупантов.

Читайте также: