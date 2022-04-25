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Российские оккупанты неудачно обстреляли береговой ракетный комплекс ВСУ в Одесской области

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Российские оккупанты неудачно обстреляли береговой ракетный комплекс ВСУ в Одесской области

Оперативное командование "Запад"

Обе российские ракеты не попали в цель.

Утром в понедельник, 25 апреля, российские оккупанты пытались нанести ракетный удар по береговому комплексу "Бастион" Вооруженных сил Украины на территории Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВ Максим Марченко.

По его информации, противник выпустил две ракеты со стороны оккупированного Крымского полуострова.

"Одна ракета упала в воду, другая — была сбита нашими подразделениями ПВО", — сообщил Марченко.

Напомним, ранее в результате вражеского ракетного обстрела российскими оккупантами Одессы погибли пять человек, еще 18 получили ранения.

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