Российские оккупанты ночью снова обстреляли Славянск

В ночь на 15 августа российские оккупанты снова обстреляли Славянск.

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях.

"Понедельник, 15 августа. К сожалению, снова ночные обстрелы. Два микрорайона, включая центр с многоэтажной застройкой", — написал он.

Лях добавил, что жертв и пострадавших нет.

Стоит отметить, что в ночь на 14 августа российские войска обстреляли микрорайон Северный в Славянске. В результате разрушены несколько частных домов.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 173-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: