Российские оккупанты о начала войны в Украине убили 136 детей

Эти данные не окончательные, поскольку отсутствует возможность осмотра мест обстрелов в районах активных боевых действий и на временно оккупированных территориях.

От начала войны российские оккупанты убили в Украине 136 детей, возросло и количество раненых — их 199.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"По состоянию на утро 31 суток полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации в нашем государстве погибли 136 детей. Ранения разной степени тяжести получили 199 детей. Больше всего пострадало детей в Киевской — 64, Харьковской — 44, Донецкой — 50, Черниговской — 3 Луганской – 25, Запорожской – 17, Херсонской – 20, столице – 16, Житомирской – 15, и Сумской – 14 областях”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 25 марта 2022 года в результате обстрела военными РФ в Донецкой области погиб 9-летний ребенок, еще один получил ранения. 24 марта 2022 года 13-летняя девочка из поселка Николаевской области в результате артобстрела российскими военными получила многочисленные ранения лица. 23 марта 2022 года из-за обстрела оккупантами пешеходного моста в Чернигове, семья с 11-летним мальчиком получили телесные повреждения в виде осколочных ранений.

В Офисе генпрокурора добавили, что из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов повреждено 570 учебных заведений, 73 из которых разрушены полностью. Худшая ситуация в Донецкой, Харьковской, Николаевской, Сумской, Киевской, Херсонской, Черниговской и Киеве. Кроме того, пострадали от вражеского огня более 40 заведений для детей, в том числе лечебные, школы искусств, спортивные объекты, библиотеки.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 31-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские оккупанты убивают по меньшей мере 5 наших детей ежедневно.

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