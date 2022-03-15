Российские оккупанты обесточили фильтровальную станцию в Донецкой области: несколько городов без воды

Российские оккупанты обесточили фильтровальную станцию в Донецкой области: несколько городов без воды

Без водоснабжения осталось более 200 тысяч человек.

Российская армия 14 марта обстреляла Краматорск и повредила фильтровальную станцию в Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, российский снаряд попал в жилищный квартал. В результате атаки два человека погибли.

Кроме того, в Донецкой области в результате боевых действий обесточена Карловская фильтровальная станция. Таким образом, без воды остались Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинское, Новогродовка, Горняк, Белицкое, Белозерское, Водянское, частично — Доброполье. Всего без водоснабжения осталось более 200 тысяч человек.

Как сообщалось, в ночь на 13 марта российские самолеты и артиллерия наносили удары по северу Донецкой области. Оккупанты нанесли авиаудары по Святогорску. Бомбы повредили несколько корпусов детского областного оздоровительного центра "Жемчужина Донбасса". В результате обстрелов повреждены два помещения Святогорской лавры.