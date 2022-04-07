Российские оккупанты обокрали дом Олега Скрипки: "Вломились и жили на моей даче"

Дача артиста находится возле Бучи.

Лидер группы Vопли Vідоплясова Олег Скрипка рассказал, что в его дом ворвались российские оккупанты.

В своем Instagram исполнитель поделился, что его дача расположена в селе Козаровичи, что возле Бучи, где велись активные боевые действия. Российские оккупанты ворвались в его дом и обокрали.

"Орки — мародеры в селе Козаровичи, что возле Бучи, вломились и жили на моей даче. Загадали и ограбили. Так быстро убегали, что забыли носки и квашеные огурцы, тоже украденные", — рассказал артист.

Исполнитель поделился, что захватчики забрали только мелкие вещи, а ценные – оставили.

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"Я живу на даче только летом, и самое ценное, что там было – картина очень известного художника Анатолия Криволапа, моего друга. Картину он мне персонально подарил. Они украли какую-то фигню, а бесценные шедевры для них не интересны. Все можно отстроить. Главное, чтобы враг надолго ушел с нашей земли. Но мы воцаримся в своей сторонке. Все будет Украина! И огромная благодарность нашим воинам, которые защищают нашу землю!" – отметил Скрипка.

К слову, артист также показал видео, на которых видно, что в доме повсюду разбросаны вещи, в том числе сухпайки, на которые написано "армия России".

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