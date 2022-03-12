Российские оккупанты обстреливают дома людей в Луганской области: возникают пожары и завалы

Спасатели работают под обстрелами российских захватчиков.

Российская армия не прекращает обстреливать жилищный сектор в разных городах Луганской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

В Северодонецке в результате обстрелов оккупантов в субботу, 12 марта, занялась спортивная и общеобразовательная школы, квартиры в многоэтажном доме, магазин и гараж. Спасатели ликвидируют пожар. Впрочем, обстрелы российских оккупантов продолжаются

Из-за обстрелов произошло возгорание 11 жилых домов и одной квартиры в Рубежном. Возник пожар в цехе трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют возгорание и помогают населению выбраться из подвалов. Город также обстреливает армия русской Федерации.

В городе Кременная в результате обстрела повреждено одно здание. На месте завала спасатели обнаружили одного погибшего. Кроме того, два человека пострадали.

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