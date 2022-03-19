Российские оккупанты обстреливают густонаселенные районы Чернигова

Активных наступательных действий враг не производит.

Армия Российской Федерации обстреливает густонаселенные районы Чернигова.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных Сил Украины.

На Северском направлении враг силами отдельных подразделений Центрального военного округа пытается действовать в районах населенных пунктов Любеч, Славутич, Ковпита, Золотинка, Мена, Нежин, Браница, Калита, Богдановка, Лукаши, Ромны, Недригайлов. Впрочем, активные наступательные действия враг не проводил.

Российские оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов. "Враг производит артиллерийские обстрелы густонаселенных районов. Силами до трех бригад пытается удерживать оборонные позиции в районах населенных пунктов Любеч, Михайло-Коцюбинское, Якубовка, Шестовица, Золотинка, Ягодное, Лукашовка, Киселевка", — сообщили в штабе.

Украинские военные ликвидировали российского майора Сергея Волынца, командира авиационного звена ВВС РФ. Оккупанты под руководством Волынца бомбили всю Украину.

По его словам, ранее российский майор принимал участие в бомбардировках Грузии при вторжении России в 2008 году и Сирии, где кремлевский режим поддерживает диктатора Башара Асада.

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