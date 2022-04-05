Российские оккупанты обстреливают Мариупольский порт: есть раненые

Огнем русских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики.

Российские оккупанты обстреливают Мариупольский порт, в котором находятся иностранные судна и экипаж.

Об этом сообщили в пресс-службе батальона "Азов".

"Вражеским огнем русских войск с моря обстреляно гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, находившееся у одного из причалов. Один из членов экипажа был ранен, помощь экипажу и пострадавшему оказали бойцы полка "Азов". В результате обстрела судно вспыхнуло и тонет, в то время как враг продолжает обстрел, делая невозможным тушение пожара”, — рассказали в батальоне “Азов”.

Там также добавили, что в заблокированном мариупольском порту находятся еще суда из Мальты, Ямайки и Либерии. На одном из судов есть граждане Турции.

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