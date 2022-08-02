Российские оккупанты обстреливают села, чтобы восстановить утраченные позиции: Генштаб о ситуации на юге

Российские оккупанты на юге Украины обстреливают населенные пункты, чтобы восстановить утраченные позиции.

Также захватчики вели воздушную разведку для уточнения места нахождения позиций ВСУ.

Об этом 2 августа сообщили в Генштабе ВСУ.

На Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы возле Новомихайловки, Павловки, Железнодорожного, Каменского, Полтавки, Красного, Новоандреевки и Марьинки. Около последнего противник нанес еще и авиаудар. Вел воздушную разведку БпЛА в районе Ольговского.

На Южнобугском направлении враг сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей и недопущении наступления подразделений Сил обороны. Пытается восстановить утраченное положение. Обстреливал из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Николаев, Трудолюбовка, Осокоровка, Ивановка, Оленевка, Заря, Благодатное, Пришиб, Токарево, Нововоронцовка, Белая Криница, Андреевка, Веселый Кут. Нанес авиационный удар неподалеку от Зари. Вел воздушную разведку для уточнения результатов огневого поражения и выявления положения наших войск", - говорится в сообщении.

В готовности к применению высокоточного оружия находятся два носителя крылатых ракет морского базирования.

Напомним, на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Харьков, Чугуев, Дементиевка, Протопоповка, Гусаровка, Чепель, Питомник, Черкасские Тишки, Петровка, Ртищевка, Старый Салтов, Скрипаи, Сосновка, Циркуны.

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