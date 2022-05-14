Российские оккупанты обстреливают всю линию столкновения и глубину обороны наших войск — Генштаб

Российские оккупанты обстреливают всю линию столкновения и глубину обороны наших войск — Генштаб

Противник продолжает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

Российские оккупанты обстреливают всю линию столкновения, а также глубину обороны наших войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

“Осталась угроза нанесения врагом ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Российские войска продолжают целенаправленное уничтожение объектов гражданской инфраструктуры Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и совершения артиллерийских обстрелов населенных пунктов в Донецкой, Одесской, Луганской и Харьковской областях”, – рассказали в Генштабе ВСУ.

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Там также добавили, что военные преступники РФ на временно занятых территориях Востока и Юга Украины пытаются привлечь граждан Украины к трудовой деятельности в оккупационных учреждениях и незаконных правоохранительных формированиях. Тем самым оккупанты нарушают их права и свободы.

Напомним, что российские войска сбрасывают на "Азовсталь" авиабомбами, задействуют тяжелую артиллерию и танки.

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