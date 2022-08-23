Российские оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли

Оккупанты пытаются представить эти данные, как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Оккупанты обстреливают золоотвалы Запорожской ТЭС, чтобы поднять облака радиоактивной пыли.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Рашисты используют новый метод создания нужной "картинки" на Запорожской атомной станции для манипуляции мнением общественности и влияния на мировое сообщество. Минометные обстрелы пригородов Энергодара с недавнего времени имеют конкретную цель: золоотвалы Запорожской ТЭС", — говорится в сообщении.

Это места складирования золы, которая образуется в процессе работы тепловых электростанций. Эти отходы обладают высокой концентрацией ядовитых веществ и уровнем радиации, которая минимум в 2,5 раза превышает естественный фон. При высыхании образуется пыль, которая способна перемещаться на значительные расстояния.

В результате минометных ударов по золоотвалам образуются облака пыли, разносимые ветром по окрестностям Энергодара.

Мониторинг радиационного фона, который осуществляется вблизи атомной станции, указывает повышение уровня радиации. Оккупанты пытаются представить эти данные, как результаты мифических "обстрелов со стороны ВСУ".

Как сообщалось, ситуация на ЗАЭС опасна не только для Запорожской области. Если на Запорожской АЭС произойдет авария, эвакуировать нужно около 400 тысяч человек.

НАТО вступит в войну, если Россия ударит по ЗАЭС

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