Российские оккупанты обстреляли Авдеевку: есть погибшие и раненые

В частности, оккупанты попали в жилой дом.

Российская армия продолжает стрелять по гражданским жителям в населенных пунктах Донецкой области.

Об этом сообщил руководитель Донецкой областной военной администрации.

В пятницу, 19 марта, в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание. По предварительной информации, двое погибших и трое раненых.

Кстати, накануне удалось провести эвакуацию местных жителей из Авдеевки. Вывезено 28 человек, среди которых семеро детей.

Напомним, Мариуполь российские оккупанты разрушили на 90%. Мирные жители 16 дней находятся в осаде. В городе нет воды, отопления, света, связи, еды и медикаментов. В город российские захватчики не пропускают гуманитарную помощь.

Вместо этого ежедневно сбрасывают от 50 до 100 авиабомб. Под ударами оказываются жилые дома, больницы, роддома, школы, детские сады. В среду, 16 марта, оккупанты сбросили сверхмощную бомбу на драмтеатр, где находились более тысячи человек, преимущественно женщины и дети, о чем захватчики знали.

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